7 марта в дежурную часть УМВД России по г. Липецку поступило сообщение от гражданки, проживающей в одном из многоквартирных домов по ул. Островского областного центра. Взволнованная женщина сообщила, что в соседней комнате у ее дочери происходит конфликт с сожителем.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Правоохранители выяснили, что 24-летний хулиган, является уроженцем г. Москвы, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В доверительной беседе заявительница сообщила полицейским, что накануне молодой человек принес в квартиру два сотовых телефона, и она предполагает, что он мог их ранее украсть. Полицейскими патрульно-постовой службы было принято решение о вызове на место происшествия следственно-оперативной группы для проверки полученной информации.

Предварительно установлено, что сожительница фигуранта работала курьером в службе доставки товаров. 6 марта она попросила мужчину забрать заказ, а именно два сотовых телефона, и доставить их покупателям. Он согласился, только товар законные владельцы так и не получили. Злоумышленник решил обратить их в личное пользование. Сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей.

Гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть органа внутренних дел. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Также злоумышленник был привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.