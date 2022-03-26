16 марта в полицию обратились сразу несколько жителей Липецка. Граждане сообщили в этот же день, с разницей в час, на остановке общественного транспорта на улице Терешковой двое неизвестных мужчин, угрожая оружием, предположительно пистолетом, совершили нападение них и завладели их имуществом — смартфонами. Приметы злоумышленников тут же были разосланы всем дежурным нарядам патрульно-постовой службы.

В поисках лиц, подозреваемых в разбойных нападениях, полицейские вместе с одним из потерпевших проследовали по предполагаемому маршруту грабителей, просматривая дворы и магазины.

Спустя некоторое время стражи порядка обнаружили похожих по приметам мужчин в одном из питейных заведений. Потерпевший узнал обидчиков. Соблюдая все необходимые правила безопасности, сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленников. Один из них – 20-летний житель Липецка оказался ранее судимым за кражу, второй – 48-летний гражданин без определенного места жительства. В ходе обыска у них был изъят предмет, похожий на пистолет и складной нож. Изъятые у задержанных вещи были отправлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция которой – до 10 лет лишения свободы. Сотрудники полиции не исключают причастность подозреваемых к серии подобных нападений.