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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по г. Липецку задержали 31-летнего тамбовчанина, подозреваемого в серии краж из садовых домиков в Правобережном районе областного центра. Злоумышленник выставлял окна, или повреждал входные двери домиков. Забравшись внутрь, похищал электроинструменты, бытовую технику, велосипеды, цветной металл. Совершив кражи, подозреваемый скрывался с похищенным.

В настоящее время полицейские установили причастность задержанного к 4 эпизодам противоправных деяний. Общая сумма ущерба составили около 100 тысяч рублей.

На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.