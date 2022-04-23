19 апреля поздней ночью в дежурную часть УМВД России по г. Липецку поступило сообщение от 32-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что вечером он отдыхал в компании знакомых в одном из питейных заведений Левобережного района. В баре также находилась еще одна компания. На улице между заявителем и мужчиной из другой компании произошел словесный конфликт. Спустя некоторое время, когда потерпевший решил покинуть заведение, оппонент направился за ним и набросился с кулаками. Во время потасовки злоумышленник совершил хищение серебряной цепочки, золотого кольца, сотового телефона и денежных средств в размере 1500 рублей. Со слов потерпевшего ему был причинен общий ущерб на сумме свыше 10000 рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за совершение имущественных преступлений 19-летний местный житель. Похищенное золотое кольцо злоумышленник успел сдать в ломбард за 3000 рублей, полученные денежные средства потратить на личные нужды. Сотовый телефон изъят.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.