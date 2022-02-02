В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Липецку поступило заявление от 43-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что из помещения строящегося здания, расположенного по Лебедянскому шоссе областного центра, неизвестный совершил хищение его электроинструментов. Сумма причиненного материального ущерба составила 20 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с полицейскими отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Липецку по «горчим следам» по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 42-летний липчанин. Мужчина пояснил, что проходя мимо здания, он увидел приоткрытую дверь, зайдя в которую на полу он обнаружил сумку с электроинструментами. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник взял сумку и скрылся в неизвестном направлении. Похищенное изъято.

На период предварительно следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинение значительного ущерба). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.