В конце декабря 2021 года в квартиру к 81-летней пенсионерке постучала неизвестная женщина, которая представилась ее соседкой. В ходе беседы гостья попросила у пожилой женщины в долг 3 000 рублей, последняя, конечно же, не отказала соседке. Поблагодарив, женщина ушла. Через некоторое время пенсионерка позвонила соседке по телефону и узнала, что последняя к ней сегодня не приходила и никаких денежных средств в долг не брала. Женщина обратилась с заявлением в отдел полиции.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении данного преступления. Ей оказалась 67-летняя липчанка. Задержанная рассказала, что на улице она встретила пожилую женщину и спросила у нее у кого можно занять деньги. Липчанка предложила обратиться к ее соседке. В процессе разговора подозреваемая узнала, где поживает женщина и некоторые подробности о ней. Постучав в квартиру к пожилой женщине злоумышленница, спрятав лицо капюшоном, представилась ее соседкой. Чтобы отвлечь её бдительность, подозреваемая вступила с ней в диалог, а когда поняла, что пенсионерка ей поверила, попросила в долг денежные средства. Полученные денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды. На период предварительного следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции предупреждают! Не открывайте дверь незнакомым людям, представляющимся социальными работниками, сотрудниками иных ведомственных организаций. Если вы активно контактируете с данными организациями, имейте при себе их номер телефона, и позвоните, чтобы узнать, работает ли у них пришедший к вам сотрудник, и действительно ли возможно получение каких-либо льгот, выплат, которые вам обещают. При общении с незнакомцами проявляйте разумную бдительность!