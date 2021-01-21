Центральная городская библиотека имени Есенина центр «Левобережный», который включает сразу две библиотеки — взрослую и детскую, сегодня распахнули свои двери, сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Торжественное открытие «Есенинки» прошло без читателей – из-за ограничения по проведению массовых мероприятий. Обновлённую библиотеку показали представителям департамента культуры и туризма, а также председателю профильного областного управления Кристине Наролиной.















Преображение библиотеки стоило областному и городскому бюджету почти 21 млн рублей. На эти средства был выполнен ремонт фасада, кровли, коммуникаций и всех помещений.

– Почти 20 лет библиотека работала в здании бывшего детского сада, которое не было приспособлено для наших нужд. Теперь же мы организовали пространство под себя, – рассказывает директор Централизованной библиотечной системы Виктория Якимович. – Ломали старые стены, возводили новые, чтобы грамотно выстроить логистику перемещения читателей.

Теперь оба этажа полностью предоставлены посетителям. На первом находятся помещения с книгами фонда – всего около ста тысяч изданий. Здесь есть залы non-fiction, художественной литературы, отдельные подборки новинок, триллеров, детективов и женского любовного романа. Особая гордость – отдел книг по искусству. Здесь можно найти редкие экземпляры, например, итальянский альбом с работами Рубенса 1968 года издания. Как отмечают библиотекари, читатели высоко ценят такие издания.

– Постоянно беру здесь книги об искусстве. В магазинах на них неподъёмные цены. А в библиотеке всё можно найти, – говорит читатель Тамара Богрина. – В целом после ремонта наша «Есенинка» буквально расцвела. Залы такие светлые, позитивные, хочется ещё чаще сюда приходить.

Есенинская библиотека всегда была площадкой для множества разнообразных мероприятий и клубов. Из-за сложной эпидситуации эта работа была несколько сокращена. Но в библиотеке уже готово всё, чтобы продолжить занятия и приглашать на них всех желающих, а не только небольшие группы.

Так, на втором этаже оформлен арт-холл, где могут проходить выставки художников и лекции для большой аудитории. По соседству расположено пространство для молодёжи – с удобными неформальными местами для чтения на подоконниках. На том же этаже – зона для курсов компьютерной грамотности и полюбившихся возрастным читателям занятий «Планшет, смартфон с нуля».

Для гостей открыты два музейных зала: редкой книги и Сергея Есенина. Последний создан на средства президентского гранта. Здесь можно увидеть свыше двух тысяч экспонатов – фотодокументы, предметы быта, прижизненные сборники стихотворений поэта и его посмертная маска.

В Левобережном центре изменения менее масштабные, но от того не менее значимые. На преображения было выделено почти три миллиона рублей. На средства проведён капитальный ремонт: отделаны стены, полы и потолки. Также выделены зоны для занятий любительских объединений, совместного обсуждения различных идей, разработки проектов, проведения мастер-классов, курсов компьютерной грамотности, занятий по иностранным языкам. Здесь создана входная лаунж-зона, лекторий, в перспективе – кинозал и кафе.

В Централизованной библиотечной системе рассказали, что возможно и дальнейшее развитие читален. Для этого специалисты разработали и подали заявки на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура»: открытие на базе «Есенинки» центра «Городоведение» и преобразование БИЦ «Левобережный» в smart-библиотеку.

Отметим, что в Липецке менее чем за год провели ремонт сразу пяти библиотек: это «Есенинка», две библиотеки Левобережья, две модельные.