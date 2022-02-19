ОАО «Липецкие автобусные линии» приобрели 2 низкопольных автобуса

марки МАЗ (2021 года выпуска), которые будут обслуживать пассажиров межмуниципальных маршрутов.

Транспортные средства адаптированы для маломобильных групп населения — имеется специальная кнопка для вызова водителя.

Автобусы низкопольные, подобный тип конструкции обеспечивает удобство пассажиров, особенно это актуально для мам с колясками и детскими велосипедами.

Под личным контролем директора предприятия Александра Алексеевича Соколова, автобусы оснастили системой видеонаблюдения, это является важным аспектом транспортной безопасности.

«Несмотря на все сложности, с которым столкнулось наше предприятие и вся транспортная отрасль, мы нашли возможность для повышения комфорта и безопасности пассажиров. Только за прошлый год наши водители проехали более семи миллионов километров. Техника изнашивается, техника нуждается в обновлении и мы делаем все возможное, чтобы повысить уровень перевозок. Обновление пассажирского парка, является первоочередной задачей липецких автобусных линий, ведь мы отвечаем за безопасность людей» — отметил руководитель предприятия.

Предприятие ОАО «Липецкие автобусные линии» имеют на своем балансе 108 единиц транспортных средств для перевозки пассажиров по маршрутам Липецкой области. За последние 4 года автобусный парк обновился на 50%.