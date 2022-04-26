На сессии Липецкого горсовета зампредседателя департамента градостроительства и архитектуры Диана Полуэктова рассказала депутатам о планах по установке памятника святому Пантелеймону. Памятник будет установлен перед центральным въездом на территорию комплекса областной больницы в 19-м микрорайоне Липецка.

— Мы планируем, что он будет открыт ко Дню медицинского работника, который отмечается 19 июня. Великомученик Пантелеймон — покровитель медицины, христианский святой и целитель. Возражений по установке со стороны градостроительного совета и епархии не поступало, — рассказала Диана Полуэктова.

— Мы можем только поприветствовать данную инициативу. Хотелось бы уточнить, на какие средства планируется осуществить этот проект? — поинтересовался спикер горсовета Александр Афанасьев.

По словам чиновницы, эта инициатива исходит от мецената, и полностью им спонсируется. Бюджетных средств на реализацию проекта не потребуется.

— Также хочу поддержать установку памятника. При этом прошу мэрию обратить внимание на ужасное состояние подъездной дороги к больничному комплексу, а также острую необходимость расширения парковки, — обратился к городской администрации депутат Николай Двугрошев.

Диана Полуэктова рассказала, что в текущем году, предусмотрен ямочный ремонт подъездных путей к медкомплексу. В 2023 году, в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будет осуществлен ремонт улицы Московский, и этот участок будет включен в план мероприятий с учетом всех потребностей.