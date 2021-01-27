На очередной V сессии Липецкого горсовета депутаты утвердили перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности Липецка, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году. Перечень формируется в целях привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования муниципального имущества, а также информирования потенциальных инвесторов о возможности заключения концессионных соглашений.

Как доложила председатель департамента экономического развития Юлия Полоскина, мэрия для концессий предлагает: муниципальную баню по ул. Неделина, 22, баню по ул. 40 лет Октября, стадион по ул. Архангельская, 10а и школу №34 в селе Желтые Пески.

– И одна, и вторая бани находятся в аварийном состоянии, и на сегодняшний момент не функционируют. Оценочный объем инвестиций 32 миллиона рублей. Условиями концессионного соглашения предполагается, что плата концедента (муниципалитета) не будет предусмотрена, срок реконструкции не более 24 месяцев, при этом инвестор будет платить в бюджет города 200 тысяч рублей ежемесячно. Какие преференции для города? Это предоставление льгот социально-незащищённым слоям населения – 50% скидка в утренние и обеденные часы по будням. Предполагаемый тариф, который может предложить инвестор, от 400 рублей. Это не превысит той суммы, которую платили липчане в наших банях, тариф был в пределах 250 – 270 рублей, – рассказала Юлия Полоскина.

Стадион по ул. Архангельская, по словам Юлии Полоскиной, сейчас в неудовлетворительном состоянии и практически не используется. Инвестор мог бы вложить 80 млн рублей, реконструировать его и использовать по своему усмотрению. Но, при условии, что будут предоставляться бесплатные часы для учащихся местной школы, а также открытой площадкой для занятий спортом будут пользоваться жители пос. Силикатный.

Школа №34 в Желтых Песках с 2015 года не эксплуатируется и закрыта. Потенциальным назначением этого объекта администрация видит учреждение дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет, или досуговый центр для взрослых. И предлагает здание инвестору.

Депутат по округу №13 Владимир Гугнин усомнился в необходимости отдавать в концессию школу в Желтых Песках. По его словам, там сейчас активно развивается поселок для многодетных семей, и школа необходима.

Как пояснила мэр Евгения Уваркина, по проекту в поселке предусмотрено строительство и новой школы и детсада. Старая школа уже не отвечает современным стандартам.

На профильной комиссии в Проекте перечня был еще объект, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения – это сети наружного освещения Липецка. Но этот вопрос отправили на доработку. В итоге на сессии парламентарии утвердили перечень из 4 объектов.