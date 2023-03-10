Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, обвиняемый, увидев в социальных сетях фотографии бывшей супруги в компании незнакомого ему мужчины стал носить с собой топор для выяснения отношений с её избранником. Вечером 16 августа 2022 года он пришел в район, где по его предположениям арендовала квартиру бывшая жена. Встретив её на улице 9-й микрорайон в Липецке в компании 34-летнего мужчины, он с размаха нанес ему удар топором по голове. Стоявшую рядом бывшую супругу на глазах их совместной дочери он ударил топором не менее четырех раз, в том числе в жизненно важные органы — по голове и в грудную клетку.

Действия обвиняемого, направленные на причинение смерти потерпевшим, не были им доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как в ситуацию вмешались очевидцы жестокой расправы и пресекли особо тяжкое преступление.

С телесными повреждениями, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, были госпитализированы. Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи угроза их жизни миновала.

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал частично, выдвинув свою версию об отсутствии умысла на убийства, пояснив что мотивом его противоправных действий стала ревность. Вместе с этим следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств его вины в особо тяжком преступлении, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило уголовное дело направить в суд.