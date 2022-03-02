Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 24 — летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 30 декабря 2021 года во время распития спиртных напитков на территории предприятия по улице Московской в Липецке между его работниками возник конфликта. Выясняя отношения, обвиняемый нанес 57-летнему оппоненту не менее пяти ударов руками, одна из которых находилась в гипсе, по голове и покинул место происшествия. Потерпевшего в бессознательном состоянии обнаружили сотрудники организации, заступившие на смену на следующий день. Мужчина был госпитализирован, однако, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, его смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления был установлен и задержан. При обыске в его квартире обнаружен гипс с пятнами крови потерпевшего. При предъявлении неопровержимых доказательств он признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия. На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Установлено, что он ранее судим за мошенничество с банковскими картами и отбывал наказание в виде исправительных работ на территории организации, где и произошел конфликт с потерпевшим.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.