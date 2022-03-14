Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней липчанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 3 января 2022 года в ходе конфликта обвиняемая, находясь в квартире дома по улице Жуковского в Липецке, нанесла не менее трёх ударов ножом в грудную клетку своему супругу. В результате ножевых ранений и острой кровопотери 53-летний мужчина скончался. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.

На время предварительного следствия обвиняемая заключена под стражу. Вину в совершении преступления признала частично, выдвинув версию о самообороне. Её доводы проверены следователем и опровергнуты собранными доказательствами, в основе которых результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.