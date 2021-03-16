Вопросу перекрытия для реконструкции улицы 50 лет НЛМК посвятили совещание в мэрии Липецка. Участие в нём приняли участие специалисты профильных подразделений администрации города и региональный координатор федерального проекта «Безопасные дороги» Андрей Трофименков, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

В начале встречи и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры Александр Пушилин доложил, что к реконструкции улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» всё готово. К работам организация, которая выиграет торги, приступит уже в апреле. В первую очередь подрядчик обустроит объездную дорогу на четной стороне улицы – она будет делиться на две части. Первая пройдет от улицы Неделина через набережную до существующей дороги у автомойки «Tunnel». Здесь специалистам предстоит обустроить несколько участков дороги – от набережной к парковке ТРЦ «Lcity» и от «Lcity» до ТЦ «Петровский пассаж». При необходимости дорогу в данных местах усилят железобетонными плитами, там, где необходимо, смонтируют освещение.

Второй участок объездной дороги со стороны набережной пройдет от улицы Механизаторов через парковку расположенных здесь автосалонов до магазина «Победа». Согласно схеме, на выезде с улицы Механизаторов подрядчику предстоит частично демонтировать секции барьерного ограждения, чтобы обустроить комфортный проезд для автомобилистов. Также здесь оборудуют разворотную площадку для автобусов – от нее выполнят проезд к автосалонам и существующему въезду Регионального диспетчерского управления энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей.

– При этом сквозного движения между магазином «Победа» и автомойкой «Tunnel» организовано не будет – это позволит разграничить потоки и снизить интенсивность движения, – отметил Александр Пушилин.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов отметил – со стороны Дикого выезд будет осуществляться через улицы Котовского, Комсомольская, Фрунзе и Депутатская. Схемой предусмотрено перекрытие в районе улицы Чкалова, ниже Дикинского кладбища. Это снизит интенсивность движения по внутриквартальным проездам микрорайона и разграничит потоки транспорта. При этом проезд между улицами Чкалова и Комсомольская будет открыт. Таким образом, выезд с территории, расположенной выше Дикинского кладбища, будет осуществляться, в основном, через улицу Депутатская, а с территории жилой застройки, расположенной ниже, – через Механизаторов.

Обсудили и организацию автобусного движения в период реконструкции. Председатель профильного департамента Евгений Чекрыжов доложил, что проезд общественного транспорта организуют через набережную и гипермаркет «Metro». В районе примыкания улиц 50 лет НЛМК и Механизаторов, а также возле гипермаркета специалисты оборудуют временные площадки для разворота автобусов и установят остановочные павильоны. Кроме того, дополнительную остановку без павильона оборудуют на набережной.

Схемы движения ряда маршрутов изменятся. Так, автобусы №№ 9 и 302 будут «ходить» от гипермаркета «Metro» по схеме: «Metro» – Набережная – ул. Неделина – ул. Фрунзе – далее по маршрутам» в прямом и обратном направлениях.

Работа маршрута № 28 «п. Сырский Рудник» – НЛМК» будет осуществляться по двум схемам: № 28 «п. Сырский Рудник – пр. Победы – ул. Неделина – НЛМК» и №28К «Гипермаркет «Metro» – Набережная – ул. Неделина – НЛМК».

Чтобы избежать заторов в районе Петровского рынка движение маршрутов №№ 33, 33А будет осуществляться через площадь Петра Великого.

Кроме того, на период реконструкции будет организован временный маршрут № 55 «ул. Воровского – пл. Кольцевая». Движение автобуса будет осуществляться по схеме: «пересечение ул. 50 лет НЛМК с ул. Механизаторов – ул. Механизаторов – пр. Победы –пл. Кольцевая».

Главным вопросом, который появился у журналистов, стала организация подвоза учащихся к школе №27. Александр Пушилин заверил – остановки общественного транспорта будут находиться в пешеходной доступности, а проход через реконструируемую улицу оградят и сделают безопасным.

Как известно, организации, которая выиграет аукцион, помимо объездных путей предстоит привести провести основные работы – расширить до 15 метров участок дороги протяженностью около 1,7 км, установить светодиодные светильники, обустроить карманы для общественного транспорта, оборудовать просторные пешеходные зоны и велодорожки, смонтировать сеть ливневой канализации и построить очистные сооружения.

Планируется, что обустройство объездных путей специалисты завершат к концу апреля, после чего ресурсоснабжающие организации приступят к выносу и замене сетей связи, электро-, водо- и теплоснабжения. Закончить работы на объекте сетевики должны к концу лета – на эти цели выделено порядка 145 млн рублей. Еще порядка 516 млн заложено непосредственно на реконструкцию улично-дорожной сети, которую должны выполнить осенью 2022 года.

Напомним, улица 50 лет НЛМК была открыта в 1980-х годах. Ремонт улично-дорожной сети в последний раз здесь проводился в 2005 году.