В Липецке применяют уникальную технологию при обновлении фасадов многоэтажек

В областном центре тестируют уникальную технологию ремонта фасадов многоквартирных домов. При проведении работ в доме № 6/3 на улице Титова применяют специальную теплоизоляционную смесь «Спадар». Покрытие используется для проведения наружных штукатурных работ, отличается долговечностью и способствует повышению энергоэффективности дома.

При использовании этой теплоизоляционной смеси не требуется применение дополнительных материалов, таких как гидроизоляция, шпаклёвка, грунтовка, клей. Через сутки после нанесения «Спадар» можно красить. Смесь не горит, препятствует образованию плесени.

Уникальность и практичность технологии доказана исследованиями в профильных институтах России и Белоруссии, на смесь получены все соответствующие протоколы испытаний. В Липецке новую технологию будут оценивать две экспертные группы. Производители проконтролируют, правильно ли специалисты работают с их разработкой. Эксперты из регионального Фонда капитального ремонта проведут оценку качества выполненных работ. По результатам ремонта фасада по новой технологии будет принято решение о дальнейшем тиражировании этого опыта.