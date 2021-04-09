Строители приступили к монтажу инженерных коммуникаций в новом садике в микрорайоне «Европейский» г. Липецка.

Сейчас на объекте задействовано порядка 50 человек. Специалисты уже приступили к монтажу инженерных коммуникаций в подвале – прокладывают и «разводят» кабельные сети и трубы по его периметру.

– Подвал – одно из главных помещений на данном этапе, именно отсюда все коммуникации будут распределяться по всему будущему садику, – отметили специалисты.

Одновременно на объекте продолжаются и работы по монтажу внешних стен и внутренних перегородок здания. В планах – монтаж плит перекрытия и возведение стен второго этажа.

Как известно, решение о строительстве дошкольного образовательного учреждения в «Европейском» на 280 мест приняли не случайно. В новом микрорайоне активно возводится жилье, справляют новоселье семьи, которым необходимо наличие детских садов.

Напомним, строительство дошкольного образовательного учреждения рядом с домом №56 на улице Стаханова ведётся в рамках национального проекта «Демография». Завершить все работы здесь должны в конце года, сообщает пресс-служба мэрии.