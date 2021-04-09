На Театральной площади в Липецке стартовали работы по озеленению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начались с правой стороны лестницы, ведущей к театру имени Льва Толстого. В первую очередь специалисты приступили к выборке грунта и созданию траншей для устройства системы полива. По ней вода будет поступать к деревьям и кустарникам, расположенным на площади.

Стоит отметить, что для того, чтобы провести систему полива через обе зеленые зоны, которые расположены по бокам театрального спуска, специалистам пришлось разобрать часть покрытия на самом верху лестницы.

– Мы приносим извинения липчанам за доставленные неудобства, как только данные работы завершат, покрытие сразу восстановят, – отметили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

К самому озеленению площади специалисты приступят уже в конце апреля – с обоих сторон лестницы высадят кустарники, можжевельники и многолетние растения.

Напомним, работы по преображению театрального спуска ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На эти цели выделено 1,7 миллионов рублей.

Как известно, с 26 апреля по 30 мая липчане смогут выбрать ту территорию, которая должна быть благоустроена в следующем году. На единой онлайн-платформе для голосования наш регион представит более 50 общественных территорий.