Сегодня, 14 апреля, подрядная организация ООО «Стройотдел», которая выиграла торги по реконструкции объекта, приступила к работам. Их начали с демонтажа покрытия пешеходных зон и старого бортового камня в районе торгового центра «Юбилейный». Однако перекрывать улицу для движения транспорта и проводить работы на самой магистрали специалисты пока не планируют – сначала необходимо обустроить объездные пути, которые станут альтернативными маршрутами для проезда ремонтируемого участка. Как известно, их оборудуют как на четной, так и на нечетной сторонах улицы.

– Сейчас схема объездных путей проходит процедуру согласования с ГИБДД, как только она будет утверждена, подрядчик приступит к работам, – пояснили в городском управлении строительства.

Стоит отметить, что согласно схеме, специалистам предстоит обустроить несколько участков дороги, например, от набережной к парковке ТРЦ «L`city» и от «L`city» до ТЦ «Петровский пассаж». При необходимости здесь смонтируют освещение, а дорогу усилят железобетонными плитами.

– Планируется, что работы по обустройству объездных путей завершатся к маю, после чего проезд по улице 50 лет НЛМК будет перекрыт, однако о точных сроках мы сообщим дополнительно, – отметили в управлении.

Реконструкция затронет участок протяженностью порядка 1,7 км – от кольцевой развязки в районе ТЦ «Юбилейный» до улицы Механизаторов. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь приведут в порядок дорожное полотно, обустроят карманы для общественного транспорта, просторные пешеходные зоны и велодорожки, а также смонтируют сеть ливневой канализации и построят очистные сооружения. Завершить все работы должны осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.