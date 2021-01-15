В Липецке приступили к созданию крещенских купелей. Так, одна шириной около двух, длиной порядка пяти и глубиной более метра появится на городском пляже, ближе к зданию бывшего «Фрегата». Для ее создания специалистам предстоит прорубить лед толщиной 40 сантиметров – к работам уже приступили, сообщает пресс-служба администрации города.

– По завершении работ водолазы обследуют дно на наличие водорослей и ракушек, после чего специалисты приступят к установке деревянной чаши купели с двумя спусками и подъёмами, – поделился начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Липецкой области Марк Васин.

Помимо этого, спасателям предстоит установить здесь отапливаемую палатку для переодевания и ограждение на границе пляжа и у береговой линии – работы планируют завершить в ближайшее время.

Стоит отметить, что купель на Центральном пляже не будет единственной в городе – еще одна появится в микрорайоне Тракторостроителей на пруду 3-го участка – работы по ее созданию также стартовали. Здесь, как и на городском пляже, организуют дежурство спасателей, медработников и стражей правопорядка. Ожидается, что официальное открытие ледяных иорданей состоится вечером 18 января, после того, как священнослужители освятят воду.

Как известно, в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции количество человек, которые одновременно смогут находиться в пункте обогрева, будет ограничено до 5. За соблюдением социальной дистанции и других норм безопасности будут следить волонтеры – их задействуют на раздаче масок при входе в палатки и для проведения инструктажей.

Специалисты напоминают, что из-за опасности распространения коронавирусной инфекции липчанам рекомендуется воздержаться от крещенских купаний. Кроме того, существует множество противопоказаний погружениям в холодную воду. Перед этим лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Также тем, кто решится совершить купание, необходимо помнить, что делать это нужно лишь в специально оборудованных местах, рядом с которыми дежурят спасатели и медики.