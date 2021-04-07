В этом году в регионе пройдут выборы двух уровней – в Липецкий областной Совет депутатов и в Госдуму. На данный момент региональным оргкомитетом зарегистрировано 67 кандидатов.

Документы для участия в предварительном голосовании подали координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», руководитель инклюзивного театра танцев «Параллели» Елена Косенко и начальник управления информационной политики Наталья Калугина. Они решили попробовать свои силы в качестве кандидатов предварительного голосования.

Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах». Подать заявку на участие можно на официальном сайте pg.er.ru. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, когда проголосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги подведут 1 июня.