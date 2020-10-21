В Липецке продолжается реконструкция улицы Баумана

На улице Баумана завершается укладка основания дорожного полотна. На 95% подрядчик уложил нижний и выравнивающий слои асфальтобетонного покрытия. Сейчас работы ведутся в начале улицы, вблизи улицы Пожарского. Специалистам остаётся уложить основание дороги на участках общей протяженностью порядка 350 метров. Ожидается, что при благоприятных погодных условиях эти работы завершат уже на этой неделе.

Одновременно идёт укладка верхнего слоя на участках, где все остальные работы завершены. На данный момент уложено порядка 18 тысяч кв. м. нового дорожного полотна.

Вдоль улицы уже смонтировали 58 опор освещения. После установки ещё 63 опор специалисты произведут пуско-наладочные работы.

Напомним, на реконструкцию улицы Баумана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 195 миллионов рублей. Работы на объекте должны завершить до конца года.