Продолжаются работы по возведению дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. 17-этажный дом общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров возводят на пересечении улиц Кривенкова и Минской. Как отмечает представитель компании-подрядчика Андрей Бугаков, все работы идут по графику. Сейчас на объекте трудятся более 30 человек.

Стоит отметить, что здание «отливается» по этажам, как цельный блок. Для этого рабочие устанавливают арматуры и монтируют вокруг них опалубки, в которые заливают бетон. После на готовый каркас устанавливают плиты перекрытия между этажами.

– Качество бетона и его прочность мы проверяем с помощью экспертизы, которую проводим регулярно, – отмечает Андрей Бугаков.

Так, специалисты уже приступили к возведению седьмого этажа. В планах монтаж внешних стен и внутренних перегородок на нижних этажах – это позволит разделить дом на отдельные квартиры.

Согласно проекту, на каждом из этажей здания будут располагаться по восемь квартир – одна трехкомнатная, четыре двухкомнатных и три однокомнатных. Ожидается, что уже в этом году сюда переедут около 350 человек с НЛМК, Северного Рудника, ЛТЗ и района Опытной станции – жильцы домов, признанных аварийными в 2013-2014 годах. Они получат квартиры с чистовой отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами на кухнях.

Как известно, до 2025 года в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в Липецке поэтапно будут расселены 122 аварийных дома, в которых проживают более 4 тысяч человек. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено свыше 2,6 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.