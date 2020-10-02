В Липецке проинвестируют строительство метановых заправок на 311 млн рублей

Соглашение о строительстве в Липецке двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций подписано между управлением инвестиций и инноваций Липецкой области и ООО «РНИТЦ». Объем инвестиций в проект составит 311 млн рублей. Современные АГНКС возведут на пересечении улицы Ковалева и автодороги Р-119, в микрорайоне Елецкий и на 295-м километре дороги Орел-Тамбов.

По статистике, перевод транспортных средств на метан пользуется наибольшим спросом у транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками по стране. При использовании газомоторного топлива выброс парниковых газов в атмосферу сокращается более чем на 25%. Вредность отработавших газов при работе метановых двигателей для здоровья человека ниже на 60%, чем при работе двигателей, работающих на нефтяном топливе.

«Потребность Липецкой области в газозаправочных станциях растет, водители переходят от «классического» к экологически чистому транспорту. С учетом субсидии государства переход на использование газомоторного топлива может на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.