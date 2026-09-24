В Липецке пройдёт субботний приём граждан по земельным и имущественным вопросам

Жители Липецкой области смогут решить вопросы, связанные с оформлением земли и кадастровой стоимостью, в выходной день. Министерство имущественных и земельных отношений региона 26 сентября проведёт традиционный субботний приём граждан.

Специалисты ведомства окажут комплексную помощь по широкому спектру вопросов. Граждане смогут оформить права на земельные участки, получить подробные консультации по кадастровой стоимости — включая порядок её расчёта, оспаривания и пересмотра, а также подать заявление через портал «Госуслуги»: сотрудники министерства обеспечат полное сопровождение и помогут при работе с электронным порталом.

Приём состоится 26 сентября 2026 года (суббота) с 09:00 до 13:00 по адресу: г. Липецк, ул. Валентина Скороходова, д. 2. Предварительная запись — по телефону 8(4742)22-01-26.

Обращаем внимание: для прохождения приёма при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Если интересы гражданина представляет доверенное лицо, потребуется также документ, подтверждающий его полномочия (нотариальная доверенность или иной документ, предусмотренный законом).

«Критерий эффективности нашей работы — это удобство граждан. Развивая клиентоцентричность, мы внедряем такие форматы, как субботние приёмы, чтобы сложные юридические и земельные вопросы решались максимально оперативно и в комфортном для жителей ритме», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.