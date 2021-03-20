Мэр Липецка Евгения Уваркина в своем Инстаграм поделилась мыслями о необходимости наведения порядка во дворах города.

“Во время одного из объездов я дала поручение вывезти железные гаражи на улице Мичурина с территории, прилегающей к кооперативу «Металлист-16». Жители жаловались, что конструкции портят облик двора, загораживают часть дороги, ходить рядом с ними, особенно когда темно, небезопасно. Недавно 24 сооружения убрали, но выяснилось, что участок, где они располагались, полностью захламлён: шины, коробки, строительный мусор, доски, ветки – чего только здесь не осталось… – написала Евгения Уваркина. – Мне очень приятно, что ситуация не оставила равнодушными ни местных жителей, ни депутата. Игорь Подзоров организовал субботник, заручился поддержкой управления Октябрьским округом и договорился о выделении техники для вывоза мусора с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства, а что самое важное – привлек к решению вопроса общественность”.

Большая уборка состоялась сегодня. В субботнике приняли участие местные жители, члены гаражного кооператива, сотрудники территориального управления, сам Игорь Подзоров и депутат Андрей Трофименков – всего около 40 человек. За пару часов они преобразили территорию до неузнаваемости, убрали и вывезли шесть КамАЗов мусора.

“За эту работу, за то, что стараются делать наш город красивее и лучше, я хочу сказать каждому участнику огромное спасибо! – отметила мэр города. – Теперь жителям предстоит решить, что сделать с освободившейся площадкой – может быть, она станет частью двора, а может, здесь обустроят дорогу. Сотрудники управления округом и депутаты помогут им определиться и, что самое главное – найти силы и средства для воплощения их задумки в жизнь.

По словам Евгении Уваркиной, это только один из первых субботников в этом году. Уже скоро такие уборки станут регулярными, а 24-го апреля состоится Всероссийский субботник – на него выйдет весь город, область, страна. Мэр призвала липчан не не быть равнодушными, присоединяться к акции.