31 января в Липецке, как и в некоторых других городах России, прошла несогласованная с властями акция протеста.

Как пишет LipetskMedia, в отличие от 23 января участие в сегодняшней акции приняли намного меньше липчан. По данным УМВД – 60 человек. Они собрались у сквера Героев Чернобыля. Несколько человек пришли с плакатами. Сотрудники правопорядка через громкоговорители напоминали собравшимся о незаконном характере акции и просили разойтись.

Произошло несколько задержаний. Некоторых шумных протестующих полицейские просили пройти с ними для выяснения обстоятельств. Одна женщина взяла и легла перед силовиками, укрывшись плакатом. Её аккуратно взяли на руки и перенесли.

Чуть позже часть собравшихся – около 20 человек – двинулась по проспекту Победы и дошла до площади Петра Великого, где городские службы сегодня начали разбирать от новогодних украшений елку. И в общем-то на этом все и закончилось. Немного помокнув под мокрым снегом, участники воскресной прогулки разошлись по домам.

В территориальные отделы полиции в этот день доставили 29 граждан

Видео и фото: Липецкое время.