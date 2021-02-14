В Нижнем парке г. Липецка подвели итоги благотворительного марафона фонда «Вместе делаем добро». Он длился несколько месяцев.

23 организации не остались в стороне. Удалось собрать около 4 млн рублей. Их направят на лечение, курсы реабилитаций, препараты и специальные тренажёры для тяжелобольных детей.

Марафон завершился большим праздником. Работали игровые и развлекательные площадки. Для гостей выступали творческие коллективы.

Общественные организации «Солнечный мир», «Школа мастеров», «Особенные дети» и «Вместе делаем добро» развернули выставочные площадки с уникальными изделиями ручной работы особенных мастеров, подопечных объединения «Больше, чем добро».

Все пришедшие присоединились к флешмобу театра танца «Параллели» — «Нас миллионы». А любители спорта приняли участие в забеге «Love is», посвящённом Дню влюблённых.