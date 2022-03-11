Вторую неделю подряд март вносит свои коррективы в погодные условия. Так, в прошлую пятницу за сутки выпало около половины месячной нормы осадков, а с понедельника в областном центре грянули морозы – на дорогах образовалась наледь. Перед управляющими компаниями была четко поставлена задача: расчистить территории дворов, создать комфорт для жителей при любой погоде.

Сегодня, 11 марта, представители профильных департаментов ЖКХ и ДРТ проверили, как управляющие компании справились с этой задачей. На этот раз специалисты отправились во двор дома №13 на улице Юных Натуралистов, который находится на обслуживании у УК «Спутник». Отметим, что в прошлую пятницу здесь не успели оперативно навести порядок.

Начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства профильного департамента Евгений Кладов прошел по двору, отмечая в чек-листе выполненные управляющей компанией пункты.

— По итогам прошлого обхода были выявлены антилидеры – в основном, это крупные управляющие компании, у которых большой жилфонд: УК «Липецкая», УК «Наш дом Липецк», УК «РСУ-2», УК «Спутник». Сейчас видим, что уборка возле дома №13 на Юных Натуралистов ведется, работают дворники: дорожки посыпаны пескосоляной смесью, лед на тротуарах отбит практически до асфальта, колеи нет, — заметил Евгений Кладов.

Однако у представителей департамента возник вопрос к управляющей компании – почему на подъездах нет уведомлений об уборке. Выяснилось, что сотрудники наладили оперативную связь с жильцами при помощи общедомовых чатов.

— Вопрос уборки снега постоянно на контроле зимой. Во время снегопада выходит техника: грейдер, трактор со щеткой. Неделю назад дорожки были вычищены до асфальта. Но в прошлую пятницу и субботу из-за снегопада и оперативно не успели убрать – объем работ был очень большой, мы обслуживаем 72 дома. Но – мы исправились! Претензий от жителей нет, — объяснила заместитель директора УК «Спутник» Любовь Алленых.

В остальных дворах областного центра – их порядка 1200 – также ведется мониторинг качества уборки. Представители профильных департаментов отмечают нарушения в чек-листах и заполняют гугл-таблицы. Затем данные анализируют и передают их в контролирующие органы.

Напомним, что проверки уборки дворов областного центра проходят каждую неделю. Липчане, недовольные качеством расчистки, могут пожаловаться на уборку придомовой территории в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-4848.