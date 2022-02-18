Уборка и содержание придомовых территорий – специалисты департаментов ЖКХ и развития территории продолжают пятничные обходы городских дворов. По каждому участку заполняют чек-лист. На основании мониторинга составляют рейтинги лучших и худших управляющих компаний. Данные о нарушениях передают в Госжилинспекцию.

Так, сегодня, 18 февраля, начальник отдела эксплуатации коммунального хозяйства профильного ведомства Евгений Кладов проверил ситуацию в двух соседних дворах, обслуживаемых разными управляющими компаниями.

Первый адрес – дом №21А на улице 9-й микрорайон. В ходе проверки по чек-листу замечаний не было: уборка проводится регулярно, тротуары прочищены, наледи нет. На каждом подъезде размещены таблички с контактами представителей УК и QR-кодом для регистрации в системе ГИС ЖКХ.

— Мне в этой УК все нравится. Нас взял «КИТ» с конкурса, до этого была «ГУК «Правобережная» — ничего не делалось, а деньги мы платили. Сейчас дворники работают ежедневно. Мы рады без памяти! Конечно, многое зависит и от самих людей. Сделал в квартире ремонт – вынеси мусор в контейнер. Повесили объявление о расчистке снега – убери машину, чтобы трактор мог проехать. Стараемся все делать вместе, — рассказала жительница дома Анна Ревтюх.

По словам учредителя УК «КИТ» Алексея Клюева, сложности случаются, но главное – слаженно работать с жителями, учитывать их замечания.

— Во время сильных снегопадов дворники выходили в две смены вместе с техникой. В этом весь секрет: нужно работать, — подчеркнул Алексей Клюев.

Через дорогу – дом №21, который обслуживает УК «Наш дом Липецк». Здесь ситуация другая – люди жалуются на выщербленные ступени, плохое состояние подъездов, отсутствие информации о расчистке снега, выдвинутые на проезжую часть мусорные контейнеры, неубранную площадку. Все эти пункты специалисты отметили в чек-листах.

— Этот год даже дорожки не чистили. Вместо дворника снег убирал сосед-пенсионер, чтобы хоть как-то ходить и не падать, а кому-то ничего не нужно. Сменить УК у нас пока не получается – тяжело договориться одновременно со всеми жильцами о собрании, — пояснила жительница дома Анна Копылова.

При этом некоторые собственники квартир отмечают: дворник здесь все-таки работает, убирает территорию. По словам представителя УК «Наш дом Липецк» Аллы Татариновой, люди и УК не могут найти общий язык, так как чаще всего жители обсуждают проблемы между собой, но официальных жалоб по уборке в последнее время в их управляющую компанию не поступает.

— Все данные по проверке территории будут переданы в контролирующие органы. Тем не менее, у собственников есть несколько вариантов решения проблемы с некачественной работой УК. Первый – оставить жалобу в Госжилинспекцию. Для проверки приедет инспектор и примет решение о привлечении УК к административной ответственности. Второй путь – жители могут сменить недобросовестную управляющую компанию. Для этого нужно провести общее собрание и выбрать ту УК, которая их устроит, –- прокомментировал Евгений Кладов.

Напомним, что жители могут пожаловаться на уборку придомовой территории в Единую диспетчерскую службу по телефону 8(800)450-4848.