На выходных в Липецке официально открылись елочные базары. В этом году по итогам открытых аукционов организовано 78 мест продажи новогодних деревьев.

В минувшие выходные сотрудники управления потребительского рынка проверяли организацию работы елочных базаров на улицах Меркулова, Заводской, Депутатской, Водопьянова, на проспекте и площади Победы.

Требования к предпринимателям остаются прежними: установить ограждение торговой точки, иметь мерную линейку и упаковочный материал, договор на осуществление деятельности, информацию о стоимости товара, и, наконец, по завершении работы привести в порядок территорию, на которой располагалась торговая точка. Чтобы успешно пройти проверку, места продажи должны соответствовать требованиям к площади и территории размещения, определенным специальной схемой.

По итогам рейдовых мероприятий сотрудники управления потребительского рынка выявили девять нарушений. В основном – мелкие недочеты.У кого-то не было ценника на видном месте, а у кого-то неправильно выставлено ограждение и занята лишняя площадь. Специалисты потребовали оперативно устранить замечания.

Были и те, кто продавал новогодние деревья незаконно, самовольно разместив свою точку на территории города. Таких предприимчивых липчан привлекли в административной ответственности за торговлю вне установленных мест. Одновременно специалисты проверяли соблюдение масочного режима в местах торговли елками и соснами. Его обязаны соблюдать как покупатели, так и продавцы.

Елочные базары в областном центре будут работать до 31 декабря. Все это время специалисты городского управления потребительского рынка будут регулярно выходить в рейды, чтобы проверить места торговли на соответствие установленным требованиям и схеме размещения, сообщили в пресс-службе городской администрации.