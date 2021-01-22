Рабочие приступили к расчистке участка под строительство ФОКа на улице Титова. Физкультурно-оздоровительный комплекс возведут за школой №46. Сейчас рабочие приступили к планировке участка – здесь вырубают поросль и бурят отверстия под временное ограждение. Метки для котлована уже разбили геодезисты, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– Так как погода позволяет, к выемке грунта мы планируем приступить сразу после того, как специалисты полностью расчистят участок, – сообщил главный инженер компании-подрядчика Игорь Скуратов.

Здание будет одноэтажным. В нём разместят административные и служебные помещения, кабинет врача, раздевалки, бассейн и многофункциональный спортивный зал. Благоустроят и территорию комплекса – вокруг здания создадут пешеходную дорожку, установят малые архитектурные формы, высадят липы, туи, сирень и газон.

Напомним, новый ФОК возведут в рамках национального проекта «Демография». Все работы подрядчик должен завершить до конца 2021 года.