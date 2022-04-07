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В Липецке раскрыт грабеж из магазина

1 час назад
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В Липецке раскрыто открытое хищение спиртного из магазина.

Так, 2 апреля из сетевого магазина по ул. Октябрьской неизвестный открыто похитил бутылку виски объемом 0,7 литра и стоимостью 1014 рублей.

Оперативниками отдела полиции № 8 УМВД России по г.Липецку в ходе проведенных мероприятий установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 32-летний жителей областного центра.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

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