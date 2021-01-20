На площадке центра «Мой бизнес» в Липецке прошла рабочая встреча представителей бизнес-сообществ с заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям Максимом Гурьевым и начальником регионального управления экономического развития.

Обсуждали возможности выхода на экспорт производителей меда.

Максим Гурьев рассказал о необходимости прохождения контроля по системе ХАССП и получении международных сертификатов качества, необходимых для экспорта пищевой продукции.

«Механизм кооперации пасечников позволит создать условия для проведения лабораторных исследований продукции, расширить рынки сбыта и выйти на экспорт малым предприятиям, которым сложно это сделать в одиночку. В свою очередь управление экономического развития разработает коробочные решения по данному направлению сельхозпроизводства в рамках соцконтракта», – рассказал Сергей Курбатов.