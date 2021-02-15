В мэрии разработали концепцию реновации улицы Радиаторной в Липецке и прилегающих к ней территорий.

Для реализации муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельных застроенных территория Липецка» проектировщики предлагают построить здесь детский сад на 320 мест, школу на 600 учащихся, автостоянки открытого типа, а также 10 домов, в основном средней этажности (от 5 до 8 этажей), некоторые из них будут со встроенными нежилыми помещениями – для размещения магазинов и кафе.

Помимо этого, авторы планируют обустроить общественное пространство вдоль реки Липовка.

– Концепция реновации была разработана с учетом существующей застройки. Но нам крайне важно выявить потребности местных жителей, понять их пожелания и учесть предложения. Для этого мы планируем вынести проект на общественные обсуждения и проводить встречи с собственниками расположенных здесь земельных участков. Надо понимать, что существующий вариант – неокончательный, каким будет финальный, решат сами липчане, – отметили в департаменте градостроительства и архитектуры г. Липецка.