Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 16 марта 2023 года нетрезвый подозреваемый, находясь в квартире дома по улице Советская в Липецке, избил сожительницу, нанеся ей множественные удары кулаками, в том числе по голове. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась.

При осмотре места происшествия получены доказательства причастности к особо тяжкому преступлению хозяина квартиры, неоднократно судимого за ряд преступлений против собственности и половой неприкосновенности женщины.

По ходатайству следователя регионального СК России судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления обстоятельств особо тяжкого преступления, сбора доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.