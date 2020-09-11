В Липецке с 14 сентября сокращают вечерние рейсы садоводческих маршрутов

Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 14 сентября в связи с сокращением продолжительности светового дня в Липецке будут отменены вечерние рейсы городских садоводческих маршрутов №№ 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68, 77. Изменение касается рейсов, которые отправляются из Липецка позже 18:00.

Подробную информацию о расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по маршрутам от конечных пунктов размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.