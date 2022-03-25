В областном центре с 26 марта временно приостановят печать чеков за проезд по безналичному расчету. Как сообщили в департаменте транспорта г. Липецка, это связано с изменениями логистических цепочек и перебоями поставок чековой ленты. При этом пассажирам, которые оплачивают проезд наличными, чеки будут выдавать.

Получить электронные билеты, как по транспортным картам, так и по банковским, пассажиры смогут в приложении «Транспортная карта».

Отслеживать баланс старых транспортных карт пассажиры могут по номеру горячей линии: 8-800-200-90-55 (добавочный 1). Отслеживать баланс транспортных карт нового образца можно в мобильном приложении, в личном кабинете https://t-karta.ru или по номеру: 8-800-200-90-55 (добавочный 2).