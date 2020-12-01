В Липецке считают часы до включения новогодней иллюминации. Пуск – 1 декабря, в 17.00

Сегодня, 1 декабря, в Липецке планируют запуск праздничной иллюминации. Уже к 17.00 зажгутся украшения, которые смонтировали сотрудники «Липецкгорсвета» на городских улицах и общественных пространствах.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы по украшению областного центра стартовали еще в октябре. За это время специалисты проверили работоспособность гирлянд «Тающие сосульки» на площади Революции, световых консолей на улицах Зегеля, Советской и Первомайской, а также перетяжек на проспекте Мира и улице Белана. Кроме того, сотрудники «Липецкгорсвета» смонтировали праздничный комплекс арок «Часы» и «Зимний узор» в сквере на Ворошилова, установили особую ель у стадиона «Металлург», «Шар желаний» – рядом с театром драмы, «Камин» – на Городище, украсили фонтаны на улице Ленина и каскад на Петровском спуске. Возле Комсомольского пруда появились «Снеговики – музыканты», «Карета», а также композиции «Уличные фонарики» и «С Новым годом», на главной аллее Быханова сада липчан ждут семья оленей и пара белок, а возле спорткомплекса «Звёздный» – семья полярных медведей и световое панно «Дед Мороз».

Липчан просят бережно относиться к украшениям города.

К сожалению, в прошлом году из-за неаккуратного запуска пиротехники у областного центра культуры сгорела световая конструкция «Медведь», а у одного из светящихся оленей в Быхановом саду оторвали гирлянду.