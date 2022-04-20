В рамках недели правовых знаний автоинспекторы проводят профилактические занятия в образовательных организациях.

В эти дни, в рамках недели правовых знаний сотрудники липецкой городской Госавтоинспекции встречаются со школьниками. Основное внимание они уделяют информации об основных факторах дорожных рисков и ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Так, в липецкой школе № 61 ученикам третьих и пятых классов автоинспекторы подробно разъяснили правила безопасного поведения на дорогах. Внимание школьников было привлечено к правильному переходу проезжей части только в специально предназначенных для этого местах. В темное время суток востребованы световозвращающие элементы, предохраняющие пешеходов от аварий, — подчеркнули гости.

Дорожные полицейские напомнили ребятам, что при поездках в автомобилях необходимо обязательно использовать детские удерживающие устройства, проинформировали о наказаниях за нарушения этих и других главных законов дороги.

Во время встреч с подростками сотрудники Госавтоинспекции информируют старшеклассников о правилах передвижения на мототехнике, напоминают о возрастных ограничениях, о необходимости специального обучения для управления двухколесным транспортом, об ответственности за его незаконное использование.