В регионе

В Липецке школьников информируют об ответственности за нарушения ПДД

22 минуты назад
4 посмотрели

Читайте нас в

В рамках недели правовых знаний автоинспекторы проводят профилактические занятия в образовательных организациях.

В эти дни, в рамках недели правовых знаний сотрудники липецкой городской Госавтоинспекции встречаются со школьниками. Основное внимание они уделяют информации об основных факторах дорожных рисков и ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Так, в липецкой школе № 61 ученикам третьих и пятых классов автоинспекторы подробно разъяснили правила безопасного поведения на дорогах. Внимание школьников было привлечено к правильному переходу проезжей части только в специально предназначенных для этого местах. В темное время суток востребованы световозвращающие элементы, предохраняющие пешеходов от аварий, — подчеркнули гости.

Дорожные полицейские напомнили ребятам, что при поездках в автомобилях необходимо обязательно использовать детские удерживающие устройства, проинформировали о наказаниях за нарушения этих и других главных законов дороги.

Во время встреч с подростками сотрудники Госавтоинспекции информируют старшеклассников о правилах передвижения на мототехнике, напоминают о возрастных ограничениях, о необходимости специального обучения для управления двухколесным транспортом, об ответственности за его незаконное использование.

  • Соблюдение ПДД и знание правовых аспектов транспортной культуры помогут вам избежать беды, стать законопослушными участниками дорожного движения,- обычно отмечают автоинспекторы в завершение встреч со школьниками.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
Александр Пасынков завел официальную страницу в соцсети «Вконтакте» В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!»