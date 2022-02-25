Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по факту убийства 49-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ), который в результате огнестрельного ранения скончался, предъявлено обвинение 46-летнему фигуранту, причастному к особо тяжкому преступлению. Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

По версии следствия, обвиняемый днем 28 ноября 2020 года в подъезде многоэтажки по улице Яна Фабрициуса города Липецка произвел не менее одного выстрела в 49-летнего жильца дома. С полученным ранением грудной клетки мужчина был госпитализирован в больницу, где впоследствии скончался.

Несмотря на то, что злоумышленник действовал в перчатках и маске, его личность была установлена. Учитывая, что он мог оказать вооруженное сопротивление, его задержание проводилось оперативными сотрудниками регионального УМВД России и бойцами СОБР «Феникс» Росгвардии.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал, выдвинув версию о непричастности. Однако следователем получены доказательства, свидетельствующие о заказном характере совершенного преступления. На основании полученных данных, в том числе видеозаписей с камер наружного наблюдения, установлено, что фигурант тщательно готовился к убийству, следил за потерпевшим и его жилищем, изучал его привычки и распорядок дня. В день убийства он поджидал жертву в подъезде. Дождавшись его выхода из квартиры, на площадке между этажами произвел выстрел в упор, ранив потерпевшего в грудную клетку. С места происшествия обвиняемый скрылся.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Сведения о заказчике преступления в интересах следствия не разглашаются.