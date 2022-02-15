Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения двух воспитанников Центра помощи детям им. Э.Б. Белана, расположенного в поселке ЛТЗ города Липецка.

По данным следствия, днем 14 февраля 2022 года двое мальчиков 10 и 11 лет раньше времени самовольно покинули занятие в спортивной секции по футболу и в настоящее время их местонахождение неизвестно. О произошедшем в правоохранительные органы сообщила их воспитатель после самостоятельных поисков.

Незамедлительно организованные поисковые и оперативно-розыскные мероприятия позволили по записям камер видеонаблюдения отследить маршрут несовершеннолетних, бесцельно передвигавшихся по городу. В настоящее время их местонахождение устанавливается.

В рамках доследственной проверки выясняются все обстоятельства самовольного ухода детей, а также условия их проживания и воспитания в бюджетном учреждении. Установлен круг общения школьников, опрашиваются их друзья и родственники. Известно, что старший школьник ранее уже уходил из Центра помощи.