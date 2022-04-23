Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели 26-летнего рабочего общества с ограниченной ответственностью «Технологии рециклинга», специализирующегося на обработке вторичного неметаллического сырья.

По данным следствия, днём 22 апреля 2022 года при производстве работ по расчистке территории погиб рабочий подрядной организации, оказавшийся придавленным магнитным сепаратором. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда «скорой медицинскойВ настоящее время проведён осмотр места происшествия, изъята интересующая следователя техническая документация, опрашивается руководство фирмы, устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность работников на производственной площадке. Их действиям будет дана юридическая оценка.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.