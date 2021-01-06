Неизвестные сломали второе ухо сказочному зайцу на площади перед Областным центром культуры, народного творчества и кино в Липецке.

Ранее композиция уже страдала от рук неизвестных – зайцу испортили ухо и повредили елочные шары, которые имитировали глаза. Теперь вандалы нанесли повторный удар – сломали металлический каркас второго уха сказочного персонажа. Как отмечают специалисты, на месте починить конструкцию не представляется возможным.

– Фигуру придётся демонтировать, так как для ремонта нам потребуется использовать сварку. На площади такие работы мы проводить не можем, – поделился исполняющий обязанности директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.

На ремонт зайца отправят уже после того, как демонтируют всю праздничную иллюминацию, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Напомним, это не единственный случай вандализма в этом новогоднем сезоне – от рук злоумышленников ранее страдали «Полярные медведи» у спорткомплекса «Звёздный» и световой туннель в сквере Ворошилова. Жителей и гостей города неоднократно призывали бережнее относится к украшениям общественных пространств. Однако не все откликнулись на просьбу.

– Поэтому мы будем вынуждены рассмотреть различные варианты защиты праздничных композиций, в том числе специальные решётки и закрывающие короба, – отмечают в «Липецкгорсвете».