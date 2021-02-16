Сегодня, 16 февраля, сотрудники управления Левобережным округом провели на подведомственной территории очередной рейд по соблюдению правил благоустройства и пресечению нелегальной торговли. Особое внимание они уделили одной из главных городских магистралей – проспекту Мира.

Напомним, что согласно Правилам благоустройства, владельцам торговых объектов, стоящих на «красной линии» запрещается размещать штендеры, баннеры и растяжки, а, прилегающие к магазинам входные группы и территории должны иметь ухоженный вид. На этот раз на «красной линии» инспекторы не обнаружили нарушений.

Но не всё так благополучно оказалось на остановке «Площадь Мира», которую давно облюбовали нелегальные продавцы. Из-за большой проходимости несанкционированная торговля здесь не исчезает даже в морозы. Сегодня в ассортименте косметика, замороженная рыба и сливочное масло. На нарушителей составили три административных протокола. Теперь им грозит штраф в размере от 1 до 3,5 тысяч рублей, при повторном нарушении от 3,5 до 5 тысяч рублей.

К слову, в январе в Липецке начали организовывать ярмарки продовольственных и непродовольственных товаров, где граждане, желающие продать излишки сельскохозяйственной продукции, могут получить бесплатное и, главное, законное торговое место. Временные торговые пространства установлены районе Матырский возле дома №7а по улице Энергостроителей, на площади перед Городским Дворцом культуры в районе ЛТЗ, а также недалеко от спорткомплекса «Звёздный». За справочной информацией о возможности занять торговое место предприниматели могут обратиться в городское управление потребительского рынка.

– При ежедневном инспектировании мы отмечаем положительную динамику: предприниматели стараются соблюдать порядок на прилегающих к торговым объектам территориях и поддерживать чистоту на должном уровне, вовремя вывозят мусор, – отметил начальник территориального управления Левобережным округом Антон Затонских. – Однако расслабляться всё же не стоит, поскольку вопрос благоустройства и порядка на улицах города требует постоянного контроля.