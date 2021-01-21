В Липецке произошла очередная коммунальная авария. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», в районе улицы Пролетарской произошёл порыв трубопровода 1954 года постройки.

Без холодной воды остались дома №23 на улице Гагарина, №№12, 13 и 14 на улице Пролетарской, а также №25 на улице Угловая. Также холодное водоснабжение отключено в детском саду №62 на Гагарина.

На месте порыва уже работает ремонтная бригада, подвоз воды организован к дому №12 на улице Пролетарская. В помощь сотрудникам АО «ЛГЭК» специалисты муниципального управления благоустройства направили ассенизаторскую машину – она откачивает воду с магистралей.

– Мы приносим липчанам извинения за неудобства и планируем завершить все работы уже сегодня, до 24:00, – поделились специалисты.

Напомним, всю информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе. Для этого можно обратиться в АО «ЛГЭК» по телефонам *175 и 23-61-75.

Видео: LipetskMedia.ru