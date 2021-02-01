В прошлом году на территории города Липецка отловили более двух тысяч бездомных собак, сообщает пресс-служба мэрии.

Больше всего бездомных животных было обнаружено в садоводческих товариществах и частном секторе. Среди районов города самым популярными у собак оказались Сокол и Сырский Рудник.

– За 2020 год было отловлено 2105 безнадзорных животных – всех их направили в приюты, расположенные на территории Липецкой области. Основная часть отловленных животных была передана в приют «Счастливый берег», где их стерилизовали, привили и обработали от паразитов. В течение двух недель врачи наблюдали за самочувствием и поведением собак, перед тем, как выпустить их волю, каждую маркировали специальной биркой, – сообщили в управлении главного смотрителя.

Согласно 498-ФЗ «Об ответственном отношении с животными», всех собак после стерилизации и вакцинации выпустили в их привычные места обитания – в районы города, где они были отловлены.

– Переживать за то, что собак выпускают обратно на улицы не нужно, они не принесут вреда и потомства. Понять, что перед вами находится животное, которое прошло процедуру отлова, легко – на его ухе находится цветная бирка, – отметили специалисты.

Стоит отметить, что работа по отлову бездомных животных в Липецке продолжается и в этом году. Так, только за январь специалисты отловили, обработали и отпустили на волю уже более 40 собак.

Помимо этого, управление главного смотрителя запустило торги на поиск подрядной организации, которая до конца года будет осуществлять работу по отлову и содержанию в приюте безнадзорных животных – победитель электронного аукциона станет известен уже 8 февраля.