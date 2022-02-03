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В Липецке собственник снесет самовольную пристройку к кафе на Фрунзе

1 час назад
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Кафе, расположенное по адресу: Фрунзе, 5, скоро лишится веранды. Как пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, пристройка незаконна. В ходе проведения проверки зафиксирован факт самовольного захвата земельного участка, на котором она располагается.

— Постройку возвели на «красной линии» — территории общего пользования. Это привело к сужению пешеходного тротуара и, соответственно, неудобству для прохожих, — отметили в департаменте.

Советский районный суд Липецка признал пристройку к административному зданию самовольной и обязал собственников снести ее за счет собственных средств.

Отметим, что сейчас на рассмотрении в судах находятся два дела о сносе самовольных построек, еще три решения – на исполнении. В случае, если собственники не ликвидируют их добровольно, это сделает департамент.

Напомним, уведомления о выявлении самовольной постройки могут направить, в частности, исполнительные органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного и земельного надзора, в случаях, если выявят факт строительства без получения необходимого разрешения, а также строительства на земельном участке, не предназначенного для размещения такого рода объекта.

Так, на основании решения Октябрьского районного суда в прошлом году был признан самовольной постройкой, а впоследствии и снесен силами приставов, торговый павильон на проспекте Победы в районе дома №12, возведенный без получения соответствующего разрешения.

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