Кафе, расположенное по адресу: Фрунзе, 5, скоро лишится веранды. Как пояснили в городском департаменте градостроительства и архитектуры, пристройка незаконна. В ходе проведения проверки зафиксирован факт самовольного захвата земельного участка, на котором она располагается.

— Постройку возвели на «красной линии» — территории общего пользования. Это привело к сужению пешеходного тротуара и, соответственно, неудобству для прохожих, — отметили в департаменте.

Советский районный суд Липецка признал пристройку к административному зданию самовольной и обязал собственников снести ее за счет собственных средств.

Отметим, что сейчас на рассмотрении в судах находятся два дела о сносе самовольных построек, еще три решения – на исполнении. В случае, если собственники не ликвидируют их добровольно, это сделает департамент.

Напомним, уведомления о выявлении самовольной постройки могут направить, в частности, исполнительные органы государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного и земельного надзора, в случаях, если выявят факт строительства без получения необходимого разрешения, а также строительства на земельном участке, не предназначенного для размещения такого рода объекта.

Так, на основании решения Октябрьского районного суда в прошлом году был признан самовольной постройкой, а впоследствии и снесен силами приставов, торговый павильон на проспекте Победы в районе дома №12, возведенный без получения соответствующего разрешения.