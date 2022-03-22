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В Липецке сохранят бесплатный проезд для садоводов

4 минуты назад
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Липчане смогут бесплатно ездить на сады и огороды с 1 апреля по 31 октября 2022 года. На садоводческих маршрутах будут работать 18 автобусов в будние дни и 20 – в выходные.

Такие меры социальной поддержки действуют в Липецке уже третий год. Для компенсации затрат перевозчику предлагается увеличить субсидию МУП «Липецкпассажиртранс» до 50 миллионов рублей за счет средств городского бюджета.

Депутаты на бюджетной комиссии поддержали это решение.

— Мы все увидели, как резко, за месяц, выросли цены на масло, запчасти, шины. На шины цены выросли вообще на 70 процентов! — заявил депутатам председатель департамента транспорта Евгений Чекрыжов.

В муниципальной казне на этот год была предусмотрена субсидия 15 млн рублей на возмещение затрат по перевозкам, недостающие средства в размере 35 млн рублей городские власти планируют получить из областного бюджета. Для сравнения, в прошлом году бесплатный проезд садоводов обошелся бюджету в 32 млн рублей.

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