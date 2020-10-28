В Липецке составили фоторобот подозреваемого в изнасиловании студентки

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 19-летней липчанки по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По данным следствия, вечером 25 октября 2020 года в районе улицы Полиграфической города Липецка неизвестный мужчина, подойдя сзади и схватив 19-летнюю студентку за шею, потащил в овраг. Применив физическую силу, он ее изнасиловал.

После чего из сумки девушки похитил денежные средства в сумме 1000 рублей и скрылся с места преступления. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы.

С её слов составлен фоторобот злоумышленника. На вид ему 30-35 лет, европейской внешности, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в темные вязаную шапку и куртку до пояса.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого, сообщить в следственные органы или полицию по телефонам: 8 (4742) 34 36 09 или 02.

Расследование уголовного дела продолжается.