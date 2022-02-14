В седьмой раз в областном центре пройдёт хоккейный турнир памяти Олега Пешкова. По традиции он соберёт юных спортсменов из городов России. Ледовые баталии среди юношей 2011 года рождения запланированы на предстоящие выходные, с 18 по 20 февраля, на площадке спортивного комплекса «Звездный». Ежегодный хоккейный турнир состоится при поддержке областной и городской администраций. Важно, что в этом году спортивное состязание пройдёт под эгидой хоккейной академии «Динамо». Отметим, что в декабре прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между липецкой спортивной школой дворца спорта «Звёздный» и московским хоккейным клубом.

18 и 19 февраля участников ждёт торжественное открытие турнира, а также матчи групповой стадии. Затем хоккеисты будут играть на выбывание по системе play off. В воскресенье, 20 февраля, сильнейшие команды встретятся в финальном поединке. Все матчи пройдут без присутствия зрителей.

Ожидается, что на лёд выйдут восемь команд: сборная Липецкой области, «СШ 11 Динамо» (Липецк), «Динамо-1», «Динамо-2» (Москва), «Динамо 2015» (Красногорск), СКА-Легион (Санкт-Петербург), «Динамо-Север-1», «Динамо-Север-2» (Долгопрудный).

Команды, занявшие призовые места, получат кубки и дипломы. Кроме того, эксперты отметят лучших игроков.

Первый хоккейный детский турнир памяти Пешкова состоялся в 2016 году, его инициаторами выступили ГК «ТРИО» и родительский комитет «Спортивной школы олимпийского резерва №11». Событие призвано увековечить память Героя России Олега Пешкова, погибшего в ходе военной операции в Сирии. Ежегодно соревнования проводятся накануне Дня защитника Отечества.

Напомним, что самолет Пешкова был сбит турецким истребителем над горами Туркмен 24 ноября 2015 года. Пилот и штурман катапультировались, но по ним открыли огонь с земли. В результате летчик погиб. Указом Президента РФ Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.